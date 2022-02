Zelenskyj ber om umiddelbar våpenhvile

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Søndag snakket Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin på telefon i 105 minutter. Deretter skal Macron ha ringt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som ber om umiddelbar våpenhvile.

Det skriver blant andre det russiske nyhetsbyrået Tass.

Fra det franske presidentpalasset heter det at de to også ble enige om å jobbe for en våpenhvile i Øst-Ukraina, der ukrainske styrker melder om stadig flere angrep fra russiskstøttede separatister.

Snakket i 105 minutter

De to statslederne snakket i 105 minutter søndag ettermiddag, i det Frankrike kalte muligens det siste diplomatiske forsøket på å hindre en russisk invasjon av Ukraina.

Samtidig gjentar Putin i en uttalelse at USA og Nato må ta russiske bekymringer på alvor i sikkerhetspolitikken. Han gir også regjeringen i Kyiv skyld for opptrappingen i Øst-Ukraina.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier søndag at president Joe Biden er villig til å møte Putin når som helst, og i hvilket som helst format.

Zelenskyj ber om våpenhvile

Macron ringte den ukrainske president Volodymyr Zelenskyj umiddelbart etter at han hadde snakket med Russlands president Vladimir Putin.

Etter samtalen med Macron ber Zelenskyj om nye samtaler med Russland.

I tillegg til nye samtaler ber han om en umiddelbar våpenhvile i Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Vi ønsker å intensivere fredsprosessen. Vi støtter en umiddelbar samling av TCG, Den trilaterale kontaktgruppe, sier Zelenskyj.

TCG består av Ukraina, Russland og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som har bidratt med observatører i konfliktområdet de siste årene.