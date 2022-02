Stoltenberg: Ikke for sent for Moskva å snu

Nato-sjef Jens Stoltenberg understreker at det ikke er for sent for russerne å snu. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at den russiske opptrappingen fortsetter, men understreker samtidig at det ikke er for sent for russerne å snu.