Sylvi Listhaug provoseres av Erna Solbergs likestillings-stunt

Erna Solberg stiller seg bak likestillingskampanjen «Arne-kampanjen» på LinkedIn. Det både provoseres og ler Sylvi Listhaug av.

Flere kvinner har den siste tiden endret navnet sitt på det sosiale nettverket LinkedIn til «Arne» for å sette fokus på diskriminering og likestilling i arbeidslivet.

«Arne-kampanjen» er en likestillingskampanje som startet i Nederland, men som fikk ny fart her hjemme i Norge på grunn av NRK-serien Lykkeland. I serien som skildrer starten på Norges oljeeventyr, sliter hovedkarakteren «Anna Hellevik» med å få seg jobb, men blir innkalt til intervju når hun endrer navn til «Arne».

– Har i midlertidig fått alle muligheter

Denne kampanjen har nå tidligere statsminister Erna Solberg og Høyres 2. nestleder Tina Bru valgt å ta del i.

Erna Solberg har skriftet navn til «Arne Erna Solberg» i forbindelse med en likestillingskampanje.

Det får Frp-leder Sylvi Listhaug til å reagere.

– Hva i alle dager er dette for noe? Det er vanskelig å ikke smile. I en slags merkelig symbolikk om at det tydeligvis er så vanskelig å bli kvinnelig toppleder i Norge, skriver Listhaug i et innlegg på Facebook.

– Selv heter jeg Sylvi, og jeg har aldri hatt noen problem med jobb på grunn av at jeg er født kvinne. Jeg har i midlertidig fått alle muligheter, og jobbet og stått på. Slik også Erna og Tina har gjort. Den ene er blitt statsminister, Tina er blitt statsråd, og det er jeg selv også blitt, fortsetter Listhaug.

– Se lengre enn politikken

Solberg synes man bør se litt på samfunnet generelt, og ikke bare politikken.

– Jeg tenker man må ha fingeren i jorda, og vite litt om hvordan samfunnet vårt utenom politikken er. I politikken så er det lettere for kvinner, rett og slett fordi det er et større fokus på at også kvinner skal være representerte i politikken, sier hun til NRK.

Selv sier Solberg at hun ikke har møtt på store utfordringer, men at hun noen ganger har følt seg forskjellsbehandlet opp gjennom. For eksempel når det gjelder hvilke spørsmål hun som kvinner har blitt spurt.