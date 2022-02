Putin: Situasjonen i Øst-Ukraina har forverret seg

Russiskstøttede separatister og ukrainske regjeringsstyrker har igjen anklaget hverandre for våpenhvilebrudd i Øst-Ukraina. Putin sa på en pressekonferanse fredag at situasjonen i Øst-Ukraina har forverret seg, mens USA mener Russland står bak.

– Det som har skjedd de siste 24–48 timene er del av et forsøk på å skape falske provokasjoner, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på sikkerhetskonferansen i München (MSC) fredag.

Uttalelsen kommer samme dag som de selvproklamerte lederne i utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina opplyste at de hadde innledet masseevakuering til Russland.

Ifølge separatistene angrep ukrainske regjeringsstyrker natt til fredag området med artilleri og ødela to transformatorstasjoner.

Den ukrainske hæren anklaget på sin side separatistene for over 20 brudd på våpenhvilen de siste timene, men heller ikke dette har latt seg bekrefte fra uavhengig hold.

Også torsdag beskyldte partene hverandre for en rekke våpenhvilebrudd. Et av separatistenes artilleriangrep skal ha truffet en barnehage, hvor to ansatte skal ha blitt skadd.

– Bekymringsfullt

En AFP-reporter nær frontlinjen mellom Ukrainas regjeringsstyrker og det opprørerkontrollerte området i Luhansk skal fredag ha hørt eksplosjoner og sett skadde sivile bygninger.

Russlands president Vladimir Putin sa på en pressekonferanse fredag at situasjonen i Øst-Ukraina har forverret seg. Utenriksminister Sergei Lavrov har uttrykt sin bekymring for de siste dagenes artilleriangrep.

Ifølge Lavrov har det blitt tatt i bruk våpen som er i strid med Minsk-avtalen fra 2015. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har også registrert et økt antall brudd på våpenhvileavtalen.

Lavrov møtte sin greske kollega Nikos Dendias i Moskva fredag. I forbindelse med møtet kritiserte han OSSE for å ikke gi myndighetene i Kyiv skylden for trefningene.

Han gjentok også at Russland ikke har noen plan om å invadere Ukraina. Det er «vestlig propaganda,» sier Lavrov.

Troppebevegelser

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier de har observert flere russiske soldater på vei til grenseområdet mot Ukraina, til tross for at Russland sier de har begynt å trekke ut militært personell.

Den russiske ambassadøren til EU har varslet motangrep hvis russere i Øst-Ukraina blir drept. Fredag sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov at de ikke hadde noen intensjon om å angripe separatistene i øst, eller å forsøke å ta tilbake Krim-halvøya med militær makt.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin er på besøk i Polen, der han blant annet skal møte sin polske kollega Mariusz Blaszczak. På en felles pressekonferanse fortalte han at USA har observert flere russiske soldater på vei mot den ukrainske grensa.

– Selv om Russland har opplyst at de trekker soldatene sine tilbake til garnisonene deres, har vi ennå ikke sett tegn til det. Vi ser faktisk flere soldater på vei inn i grenseregionen, sa Austin.

Militærøvelser fortsetter

Russland opplyste fredag at de skal gjennomføre en øvelse med «strategiske styrker,» samtidig som de avslutter militærøvelsen i Hviterussland. Det russiske militæret skal blant annet øve på bruken av våpensystemer som kan utstyres med atomstridshoder. President Putin skal overvære det hele fra et kontrollsenter i forsvarsdepartementet.

Ifølge russiske myndigheter har øvelsen vært planlagt lenge. Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sa tidligere fredag at de hadde varslet om øvelsen i alle vanlige kanaler.

President Vladimir Putin sier det ikke er noen grunn til å være bekymret for øvelsen.

– Disse øvelsene er av defensiv natur og truer ingen, sa Putin fredag.

Hvor bekymret Vesten er vil vise seg. Fredag holder USAs president Joe Biden møte med allierte ledere for å diskutere situasjonen i Ukraina. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal ledere fra Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Romania, EU og Nato delta på møtet.

Macron ber om våpenhvile i Øst-Ukraina

Frankrikes president Emmanuel Macron ber om en stans i krigshandlingene i Øst-Ukraina.

Frankrikes president Emmanuel Macron ba fredag om en stans i artilleriangrepene i Øst-Ukraina.

– Bombingen i kontaktsonen har blitt gjenopptatt. For det første vil vi be om en stans i de militære handlingene og en rask nedtrapping, og for det andre ber vi om at de konstruktive forhandlingene blir gjenopptatt, sa Macron etter EU-Afrika-toppmøtet i Brussel.

Ifølge separatistene i Øst-Ukraina angrep ukrainske regjeringsstyrker natt til fredag området med artilleri og ødela to transformatorstasjoner.

Den ukrainske hæren anklaget på sin side separatistene for over 20 brudd på våpenhvilen de siste timene.

USA-diplomat: Største styrkeoppbygging i Europa siden andre verdenskrig

Russland har nå mellom 169.000 og 190.000 soldater utplassert i grenseområdene, ifølge USAs ambassadør til OSSE.

– Dette er den største militære mobiliseringen i Europa siden andre verdenskrig, sier Michael Carpenter, USAs ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på organisasjonens møte fredag.

Det estimerte antallet inkluderer russiske soldater utplassert i russiske grenseområder til Øst-Ukraina, i Hviterussland og på den annekterte Krim-halvøya.

I slutten av januar hadde Russland om lag 100.000 soldater utplassert i disse områdene, ifølge vestlig etterretning.

OSSE hadde innkalt til møte fredag, men Russland, som er medlem av organisasjonen, deltok ikke.