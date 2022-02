Ordkrig mellom USA og Russland i Sikkerhetsrådet

USAs utenriksminister Antony Blinken (t.h.) fastholdt torsdag at det foreligger etterretningsinformasjon om et nær forestående russisk angrep på Ukraina. Russlands viseutenriksminister Sergej Versjinin sa at Ukraina må ta ansvaret for den spente situasjonen og anklaget landet for manglende etterlevelse av Minsk-avtalene fra 2015 under møtet i Sikkerhetsrådet torsdag.

NTB

USA fastholdt at et russisk angrep på Ukraina kan være nær forestående, noe Russland avviste som grunnløst da FNs sikkerhetsråd diskuterte krisen torsdag.

USAs utenriksminister Antony Blinken viste nok en gang til amerikansk etterretningsinformasjon og sa at Russland kan komme til å fabrikkere et påskudd for å bombe og invadere Ukraina og lamme landets institusjoner ved hjelp av et dataangrep.

– Russland planlegger ikke bare å gjennomføre et konvensjonelt angrep mot det ukrainske folk. Vi har informasjon som tyder på at Russland vil gå etter spesifikke gruppe av ukrainere, sa Blinken, uten å gi ytterligere detaljer.

Han erkjente samtidig at mange stiller spørsmål ved påstandene fra amerikansk etterretning.

– Men la meg være helt klar, jeg er ikke her i dag for å starte en krig, men for å forhindre en, sa Blinken.

Krevde løfte

Den amerikanske utenriksministeren ba deretter Russland komme med et utvetydig løfte om at de ikke har planer om å invadere Ukraina.

– Dersom Russland ønsker fred, kan den russiske regjeringen kunngjøre i dag, uten tvetydighet, at de ikke har noen planer om å invadere Ukraina, sa han.

– Deretter kan de demonstrere dette ved å sende soldatene, stridsvognene og flyene tilbake til sine baser, la Blinken til, og opplyste at han har invitert Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til et møte i Europa i neste uke.

Grunnløse påstander

Russlands viseutenriksminister Sergej Versjinin betegnet i sitt innlegg i Sikkerhetsrådet de amerikanske påstandene om russiske invasjonsplaner som «grunnløse» og sa at det er Ukraina som må ta ansvaret for den spente situasjonen.

– Det er fåfengt og grunnløst å forsøke å legge skylden på Russland. Dette er bare et forsøk på å frata Ukraina ansvaret, sa Versjinin.

Han viste til at myndighetene i Kyiv ikke har etterlevd de såkalte Minsk-avtalene fra 2015, som skulle sikre våpenhvile i Øst-Ukraina.

Russlands viseutenriksminister anklaget blant annet Ukraina for gjentatte angrep i Donbass-regionen og sa at dette har resultert i «tusenvis av ofre».

– Ukraina nekter hardnakket å implementere bestemmelsene i Minsk-avtalene. Ukrainas representanter kommer stadig opp med nye unnskyldninger for hvorfor de ikke vil etterleve avtalene, sa Versjinin.

Viktig møte

Til tross for at det var steile fronter mellom USA og Russland i Sikkerhetsrådet, betegner utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtet som svært viktig.

– Den russiske styrkeoppbyggingen i og rundt Ukraina er svært urovekkende. Derfor var dagens møte i FNs sikkerhetsråd svært viktig. Temaet var nettopp Ukraina og forhandlingene knyttet til Minsk-avtalen, sier hun til NTB.

At Russland fremstiller konflikten i Øst-Ukraina som et internt, ukrainsk problem, er problematisk, sa Norge i sitt innlegg i Sikkerhetsrådet.

– Realiteten er at Russland i åtte år har støttet væpnede grupper både militært og økonomisk, sier Huitfeldt.

– Norge støtter forhandlingene i Normandie-formatet mellom Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike, og i Den trilaterale kontaktgruppen der Russland, Ukraina og OSSE inngår. Vi støtter også det polske OSSE-formannskapets initiativ til «Fornyet europeisk sikkerhetsdialog». Vi oppfordrer Russland til å engasjere seg i dialogen. Diplomati og forhandlinger er eneste farbare vei, sier hun.