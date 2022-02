Russland utviser amerikansk viseambassadør

NTB

Den amerikanske viseambassadøren i Moskva er utvist fra landet, opplyser en talsperson for den amerikanske ambassaden.

Det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter at Russland har utvist USAs viseambassadør i Russland, Bart Gorman.

– Hendelsen skjer uprovosert, og vi anser det som en eskalering og overveier vår respons, sier en talsperson utenriksdepartementet.

– Det er viktigere enn noen gang at vi har nødvendig diplomatisk personell på plass for å tilrettelegge for kommunikasjon mellom våre regjeringer, sier talspersonen videre.

Utvisningen skjer under stadig økt spenning mellom Russland og USA som følge av frykt for at Russland skal invadere Ukraina.