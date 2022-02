Lavrov: – Ikke lenger mulig å fortsette Nato-samarbeid

Russlands utenriksminister sier det for tiden ikke er mulig å fortsette samarbeidet i Nato-Russland-rådet, melder Reuters.

Lavrov kom med uttalelse torsdag, skriver VG.

Rådet møttes til krisemøte i januar. Det var første gang de var samlet på over to år.

Forsvarsministeren: – Ikke gode signaler

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) kaller det åpenbart negativt at Russland mener det er umulig å fortsette samarbeidet i Nato-Russland-rådet.

– Det vil åpenbart være negativt. Jeg har hatt et håp om at det i hvert fall på sikt skal være mulig å få til et tettere samarbeid med Russland, sier Enoksen til NTB.

Han svarer på uttalelsene fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov torsdag om at det for tiden ikke er mulig å fortsette samarbeidet i Nato-Russland-rådet.

– Det er definitivt ikke gode signaler som kommer. Det å snakke med hverandre, samtale og forsøke å få til et samarbeid er alltid av det gode.

Enoksen sier Nato fortsatt er innstilt på å samarbeide med Russland.

– Det er i hvert fall en invitasjon fra Nato og et ønske om samarbeid og dialog. Så det ligger hos Russland om man ønsker å videreføre det samarbeidet eller ikke.

USA har fått svar

Uttalelsene fra Lavrov kommer etter at Russland tidligere torsdag varslet at de ville overlevere sitt svarbrev om USA og Natos forslag knyttet til Ukraina og den europeiske sikkerhetssituasjonen.

USA bekrefter nå at svaret er mottatt.

Nato venter fortsatt, ifølge Enoksen.

– Vi har i hvert fall ikke fått det svaret fremdeles. Det er sagt at det skal komme i løpet av dagen, så får vi se hva det inneholder.