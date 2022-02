Iran: Nær enighet om atomavtale

NTB

En revidert atomavtale er nå nærmere enn noensinne, ifølge Irans forhandlingsleder Ali Bagheri Kani.

– Etter uker med intense samtaler er vi nærmere en avtale enn noen gang, men ingenting er klart før alt er klart, tvitrer Ali Bagheri Kani.

– Våre forhandlingspartnere må være realistiske, unngå uforsonlighet og følge lærdommene fra de siste fire årene, legger han til.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian understreket onsdag at Iran nå bare har få dager på seg til å godta utkastet til avtale som nå ligger på bordet i Wien.

– Det er ikke et spørsmål om uker, det er et spørsmål om dager. De har et veldig klart valg, enten slipper de løs en alvorlig krise i løpet av de neste dagene … eller så aksepterer de en avtale som respekterer interessene til alle parter, sa han.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen med Iran og gjeninnførte harde sanksjoner mot landet.

De øvrige signaturstatene – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland – har slått ring rundt avtalen, og Trumps etterfølger i Det hvite hus, Joe Biden, har gjort det klart at også han ønsker å slutte opp om en revidert avtale med Iran.

Forhandlingene har trukket i langdrag, men den siste tiden har det fra flere hold blitt hevdet at et gjennombrudd kan være nær forestående.