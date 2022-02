Stoltenberg frykter «ny normal»

Nato-sjef Jens Stoltenberg mener Russland undergraver noen av grunnprinsippene for sikkerhet i Europa.

– Russerne har demonstrert at de er villig til å utfordre noen av de grunnleggende prinsippene for sikkerheten vår, sa Stoltenberg på en pressekonferanse ved Natos hovedkvarter i Brussel onsdag.

– Jeg beklager å måtte si at dette er den nye normalen i Europa, sa han.

Stoltenberg viste til Russlands krav om at Nato må stanse utvidelsen og lukke døra for framtidig medlemskap for Ukraina. Det er i strid med hvert lands rett til å velge sin egen skjebne, fastholdt han.

– De har faktisk foreslått en juridisk bindende avtale som strider mot disse prinsippene.

– En europeisk sikkerhetskrise

Samtidig har Russland samlet en militær styrke ved grensa til Ukraina som ifølge Stoltenberg savner sidestykke etter den kalde krigens slutt – tilsynelatende for å skremme Europa til å gå med på kravene.

– Det er en ny normal som strider med grunnprinsipper som har vært viktige for sikkerheten og stabiliteten i Europa i årtier, sa han.

Stoltenberg la til at det fortsatt er usikkert hva som vil skje i Ukraina.

– Men situasjonen har allerede vist at vi står overfor en europeisk sikkerhetskrise, advarte han.

Latterliggjøres av russisk UD

Maria Zakharova er talsperson for utenriksdepartementet i Russland. Les mer Lukk

Utenriksdepartementet i Moskva sier de har mistet interessen for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Vi er ikke interessert, sier talsperson Maria Zakharova i russisk UD, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

Hun beskriver onsdag Stoltenberg som en person som «enten er Natos generalsekretær eller bankmann».

– Jeg har ikke funnet ut av det ennå.

Men russerne er uansett ikke interessert i uttalelsene hans, ifølge Zakharova.

– Dette er ikke en person hvis uttalelser vil bli vurdert som seriøse argumenter i Moskva. Dette er en nedskutt Nato-flyger. Derfor vil vi fokusere på seriøs dialog, hvis våre vestlige partnere er klare for det.