Høyre vil støtte Ukraina humanitært – forbauset over svarene fra regjeringen

NTB

Høyre har gjentatte ganger spurt regjeringen om å gi ekstra bistand til Ukraina i dagens spente situasjon, men er forbauset over svarene.

– Jeg er litt skuffet over at regjeringen ikke klarer å være tydeligere, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

Onsdag tok hun opp den humanitære situasjonen i Ukraina med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget, men fikk ikke noe tydelig svar på om det kommer mer bistand til landet, som er under sterkt press fra Russland.

– Vi er fortsatt litt forbauset over svarene vi får om humanitær bistand. Regjeringen har kontinuerlig sagt at de ser på spørsmålet, sier Solberg.

– Stiller opp

Solberg viser til at FN før jul ba om økte bidrag på 1,7 milliarder kroner til Ukraina.

– I forrige uke mente regjeringen at de ikke hadde fått noen forespørsel fra Ukraina. Vel, FN har bedt om det. Ukraina har bedt om det, i form av at ambassadøren her i Norge har bedt om det. Så det er jo ikke helt riktig, sier Høyre-lederen.

Svaret fra statsministeren var at Norge har hatt god kontakt med Ukraina opp gjennom årene.

– Ukraina vet at de er en del av et samarbeid mellom land som stiller opp, også når det er humanitære behov. Det skal vi selvfølgelig løpende vurdere nå framover, sa Støre i Stortinget.

– Trenger hjelp

Solberg er ikke fornøyd med svaret, og påpeker at det er den tredje spørretimen i Stortinget hvor de tar opp saken med regjeringen.

– Støre unngikk veldig å svare på det. Han svarte om alt annet, og snakket om nordområdene og nærområdene og alt annet, og jeg er litt forbauset over det, sier Solberg.

Hun mener bistand til Ukraina vil være en viktig solidaritetshandling.

– Det er et land som nå nesten ikke får internasjonale investeringer, som har store utfordringer med en befolkning som har flyktet, og flere flykter fra de aktuelle områdene, og som trenger humanitær hjelp. FN ba altså før jul om å øke hjelpen, og Norge har ikke økt. I dette spasertempoet til regjeringen er spørsmålet: Når konkluderer man?

Støre: – Gir allerede

Støre er uenig i at det drøyer å få på plass bistand til Ukraina.

– Vi gir allerede rundt 200 millioner kroner i året til Ukraina. Før jul ga vi friske midler til minerydding i Ukraina. Ett av de områdene Norge kunne bidra på, var også som medlem av Sikkerhetsrådet. I januar ledet Norge møtet om Ukraina på en måte som gjorde at Ukraina takket Norge for det. Her har vi stilt opp over tid.

– Men FN ber om mer?

– Ja, da får vi vurdere det. Men FN har appeller om støtte veldig mange steder i verden, og Norge følger opp mange av dem, så her må vi gjøre avveininger. Men Norge har stilt opp for Ukraina, på den humanitære og politiske siden, og det skal vi fortsette å gjøre.