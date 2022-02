Frankrike: Iran har få dager på å godta atomavtale

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier at en stor krise vil bli utløst hvis det ikke blir enighet om en atomavtale med Iran.

NTB

Frankrike sier at Iran bare har dager igjen til å akseptere en avtale om sitt atomprogram under samtaler i Wien.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier at en stor krise vil bli utløst hvis det ikke blir enighet.

– Det er ikke et spørsmål om uker, det er et spørsmål om dager. De har et veldig klart valg, enten slipper de løs en alvorlig krise i løpet av de neste dagene … eller så aksepterer de en avtale som respekterer interessene til alle parter, sa han onsdag.

Stormaktene skal være inne i den siste fasen av forhandlingene i Wien om å blåse liv i atomavtalen som USA gikk bort fra i 2015.