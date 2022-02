Ulvejakta forlenges til 1. mars

Regjeringen tillater felling av ulv innenfor ulvesonen etter 15. februar. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

Regjeringen går inn for at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen forlenges til 1. mars, opplyser Klima- og miljødepartementet.