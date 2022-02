Fylkestinget i Vestfold og Telemark går inn for oppløsning av fylket

NTB

Vestfold og Telemark skal søke om oppløsning. Det er klart etter en avstemning i fylkestinget.

Vedtaket var ventet etter at Arbeiderpartiet lørdag gikk inn for oppdeling, noe som dermed ga flertall for å dele fylket. Partiet valgte å binde gruppen, og dermed måtte alle i partiet stemme ja uavhengig av eget ståsted.

Det øvrige flertallet besto av SV, Senterpartiet, Rødt, flertallet i Fremskrittspartiet og deler av Høyre.

– Nederlag

Representanter for alle partiene holdt innlegg på fylkestingsmøtet i Langesund tirsdag.

Arbeiderpartiets Sven Tore Løkslid sa at det var et lite nederlag å dele opp de to fylkene.

– Men dette er politikk. Det er en politisk beslutning om vi splittes opp, sa han. Løkslid fremmet forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt om å sende søknad om å dele opp fylket.

– Trist

Partiene krever også at staten betaler alle kostnader ved en deling, og at også Statsforvalteren for Vestfold og Telemark deles.

Flere kalte avgjørelsen om oppdeling trist, blant dem Høyres Gunn Marit Helgesen.

– Dette er den tristeste dagen min som fylkespolitiker noensinne, sa Helgesen.

Hun mener de ville stilt langt sterkere som et stort, samlet fylke enn det de vil gjøre hver for seg.

Vil koste 80–100 millioner

Vestfold og Telemark må nå søke regjeringen om å få splitte opp fylket innen 1. mars. Regjeringen har sagt at alle som søker, vil få denne godkjent.

Kostnader direkte knyttet til delingsprosessen vil regjeringen kompensere, men kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har understreket at dette kun gjelder strengt nødvendige kostnader.

Det er tidligere anslått at det vil koste mellom 80 og 100 millioner kroner å splitte opp Vestfold og Telemark, ifølge NRK.

Fra før er det et flertall i Troms og Finnmark om å sende søknad til regjeringen om oppløsning av fylket, og i Viken går det mot flertall for å gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. I Innlandet gjennomføres det i disse dager en digital folkeavstemning om oppløsning.