Flertall på Stortinget for å reversere bruken av midlertidig ansettelser

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) vil reversere bruken av midlertidig ansettelser, og har flertall for det på Stortinget. Les mer Lukk

NTB

Et flertall på Stortinget går inn for å reversere den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Undersøkelser viser dog at ordningen er lite brukt.