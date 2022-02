Algeries tidligere energiminister dømt til 20 års fengsel

NTB

Algeries tidligere energiminister Chakib Khelil er dømt til 20 års fengsel for korrupsjon.

Khelil flyktet i 2010 til USA da det ble avdekket omfattende korrupsjon i det statlige oljeselskapet Sonatrach. Han ble derfor dømt «in absentia».

I et dokument som er lekket til WikiLeaks, skriver den amerikanske ambassaden i Algerie at Khelil hadde hovedansvaret for korrupsjonskulturen som rådet i Sonatrach.

En rekke sjefer i Sonatrach fikk sparken da saken ble rullet opp, blant dem toppsjefen Mohamed Meziane. Han fikk mandag en dom på fem års fengsel. Han soner fra før en tidligere dom.

Meziane var mannen daværende Statoil og den norske regjering forhandlet med da Statoil i sin tid gikk inn i Algerie.

En domstol i Alger dømte mandag også to av toppene i Saipem, et underselskap til det italienske oljeselskapet ENI, til seks års fengsel i den samme korrupsjonssaken. Gilbert Bulato og Massimo Gallipoli Steal fikk også sine dommer «in absentia».