Sveriges forsvarsminister: Vil ikke leve i Moskvas skygge

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist mener Russland har lagt alt til rette for et militært angrep, men sier det er vanskelig å spå om det blir krig eller ei. Arkivfoto: Emil Weatherhead Breistein / NTB Les mer Lukk

NTB

Russland har tilrettelagt alt for å kunne starte et militært angrep, mener Sveriges forsvarsminister. Han sier at Sverige står klar med resten av Europa.