SV enig med regjeringen om strømstøtte til frivilligheten

NTB

Frivillige lag og organisasjoner skal også få hjelp til å betale vinterens høye strømregninger.

SV går med på regjeringens forslag om å gi 250 millioner kroner i strømstøtte til frivilligheten, skriver regjeringspartiene og SV i en pressemelding.

Målet er å få utbetalt pengene raskt etter det formelle vedtaket i Stortinget førstkommende torsdag. Kommunene skal stå for fordelingen, og ordningen er basert på prinsippene i husholdningenes strømstøtteordning.

Ordningen gjelder uansett driftsform og også for frivillige organisasjoner som leier bygg og anlegg, så lenge det er organisasjonene som betaler strømkostnadene. I tillegg skal ordningen ivareta anlegg som bruker fjernvarme.

– Frivilligheten har lidd under pandemien

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt enig med Ap og Sp om strømstøtte til frivilligheten, og at vi har fått på plass at regjeringen er forpliktet til å komme tilbake med mer midler om det er behov for det. Frivilligheten har lidd under pandemien, og de høye strømprisene var det aller siste de trengte på toppen av det, sier fungerende kulturpolitiske talsperson Audun Hammer Hovda (SV).

– Det har vært viktig for Arbeiderpartiet å sikre at ordningen også kompenserer for fjernvarme, og at dette er en ubyråkratisk ordning som kan hjelpe de mange frivillige organisasjonene som står i en vanskelig situasjon på grunn av høye strømpriser, sier kulturpolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap).