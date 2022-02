Høyre om lettelsene: Viktig å huske på sårbare grupper

Tone W. Trøen (H) trekker fram at det kan være en omstilling for mange å gå tilbake til en vanlig hverdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Høyre minner om fortsatt behov for å beskytte sårbare grupper etter at regjeringen lettet på nesten alle coronatiltak.

– Det er utrolig gledelig at vi nå kan gå tilbake til en normal hverdag uten meteren og munnbind. Det betyr mye for barn og unge, kultur- og servicebransjen, reiseliv, næringsliv – og oss alle, sier Høyres helsepolitiske talsperson og leder av helsekomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.

Lørdag formiddag ble det klart at regjeringen skroter nesten alle coronatiltak. Det innebærer blant annet at påbudet om å holde en meters avstand, bruke munnbind og isolasjon ved smitte, fjernes.

– Samtidig vet vi hvor uforutsigbar pandemien er. Derfor må vi huske at det fortsatt er behov for å beskytte sårbare grupper i samfunnet og at vi følger råd om å være hjemme ved sykdom., sier Wilhelmsen.