E-tjenesten: Russland vil unngå at Ukraina-konflikten sprer seg

Nils Andreas Stensønes mener det er opp til president Vladimir Putin om Russland invaderer Ukraina. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

Russland har alt på plass for en invasjon av Ukraina, dersom de bestemmer seg for det, mener Etterretningstjenesten. Men for Norges del er ikke spenningen økt.