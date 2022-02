Russland: Forholdet til Storbritannia er nær nullpunktet

NTB

Forholdet til Storbritannia er nær nullpunktet, sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu før et møte med sin britiske motpart Ben Wallace.

Den britiske forsvarsministeren kom fredag til Moskva i et nytt forsøk på å finne løsninger på Ukraina-krisen.

– Den militær-politiske situasjonen i Europa blir stadig mer spent, og det er ikke vår feil, hevdet Sjojgu før møtet.

Han beskyldte vestlige land for å presse våpen på Ukraina og ga uttrykk for et heller dystert syn på relasjonene til Storbritannia.

– Dessverre er nivået på vårt samarbeid nær nullpunktet og i ferd med å bevege seg ned i negativt område.