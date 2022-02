USA-kjenner Hilmar Mjelde om intern strid i GOP: – Donald Trumps makt er ikke truet inntil videre

– Det er små tegn til at flere tør ta til motmæle mot Trump. Men et eventuelt brudd med Trump får vi tidligst i nominasjonsvalget i 2024, mener statsviter og seniorforsker ved Norce, Hilmar Mjelde. REUTERS/Go Nakamura/File Photo/File Photo

Interne stridigheter i det republikanske partiet kan tyde på at støtten til Donald Trumps løgnkampanje er i ferd med å sprekke.

Etter at republikanernes mektige mann Mitch McConnell tok et verbalt oppgjør med partifeller som kritiserte Liz Cheney og Adam Kinzinger for å bidra til granskingen av stormingen av Kongressen i fjor, ulmer det i det republikanske partiet.

– Det var et voldelig opprør der målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertakelse fra en administrasjon til en annen etter et legitimt valg, sa McConnell under en pressekonferanse tidligere denne uka.

Det er den hittil sterkeste og tydeligste uttalelsen som snur Trumps virkelighetsoppfatning på hodet. Trump holder fortsatt fast ved at presidentvalget var rigget, stjålet, og at han var den rettmessige vinneren.

Det gjør han til tross for at valget trolig var det sikreste og mest rettferdige i amerikansk historie. Dessuten var valgdeltagelsen svært høy. Trump fikk flere millioner færre stemmer enn sin rival Joe Biden.

– Hans støttespillere kontrollerer partiet både lokalt og nasjonalt

– Hvordan vil Trump reagere nå, og hvilken strategi vil han velge for å holde på sin versjon og sine lojale fans i partiet? Blir han svekket eller styrket av dette?

– Trumps makt er ikke truet inntil videre. Trumps makt er fundert i at han har tatt kontroll over partiorganisasjonen. Hans støttespillere kontrollerer partiet både lokalt og nasjonalt, sier statsviter og seniorforsker ved Norce, Hilmar Mjelde, til ABC Nyheter.

I forrige uke ble Liz Cheney og Adam Kinzinger fordømt av Republikanernes nasjonalkomité, som konkluderte med at de to er illojale mot ekspresident Donald Trump.

Årsaken er at de deltar i komiteen som gransker fjorårets voldelige angrep på Kongressen, en gransking som republikanerne i Representantenes hus har boikottet.

– Det er små tegn til at flere tør ta til motmæle mot Trump

– Hvilke konsekvenser vil det få for GOP at tungvektere som Mitch McConnel, Mike Pence og Mitt Romney tar til motmæle, og delvis forsvarer republikanerne Liz Cheney og Adam Kinzinger?

– På kort sikt ingen. Det republikanske partiet har et dobbelt problem, det vil si ledere uten grasrotstøtte til å lede, og en radikalisert grasrot som ikke vil la seg lede. Det er små tegn til at flere tør ta til motmæle mot Trump. Men et eventuelt brudd med Trump får vi tidligst i nominasjonsvalget i 2024, forventer Mjelde.

Han stiller seg derimot mer tvilende til hvor dypt det stikker når tidligere visepresident Mike sist fredag avviste Trumps falske påstander om at han kunne ha endret valget i Trumps favør.

– President Trump tar feil. Jeg hadde ingen myndighet til å endre valgresultatet, sa Pence.

– Mike Pences utspill er pur taktikk

USA-kjenner Hilmar Mjelde tror uttalelsen er spill for galleriet.

– Mike Pences utspill er pur taktikk. Han forsøker å bli kompromisskandidaten mellom Trump-fløyen og den tradisjonelle etablissment-fløyen i 2024. Han tar jo ikke avstand fra løgnen og vrangforestillingen om valgjuks. påpeker Mjelde.

– Er det overraskende at McConnell er så tydelig, og tar han en sjanse ved å utfordre Trumps venner, og dermed risikerer å miste innflytelse og bli vraket på sikt?

– McConnell trenger fortsatt å ha en fot i det gode selskap. Han kan ikke være en effektiv leder lenger om han ikke blir sett som en ansvarlig leder. Og det eneste ansvarlige og anstendige er å fordømme 6. januar, understreker Mjelde.

– Ting vil skure og gå sin skjeve gang inntil videre



USA-eksperten har denne forklaringen på hvorfor det republikanske partiet lar være å ta et offisielt oppgjør med dem som fortsatt sverger til Trumps hets mot partifeller, og som ikke bøyer seg betingelsesløst for Trumps verdensbilde av frykt for den vreden og personforfølgelsen de da vil bli utsatt for.

– Det republikanske partiet er ikke et normalt, sunt konservativt parti lenger. Det reagerer mot de som etterforsker Trump og resten av kuppmakerne fra 6. januar. Men ting vil skure og gå sin skjeve gang inntil videre, sier Mjelde.

Han viser til at det amerikanske partiet er delt i tre uavhengige ledd nasjonalt. Ett for hvert kongresskammer, og ett for presidenten. Han tror Mitch McConnell fortsatt har sterk støtte internt i senatsdelen av partiet, fordi han har levert varene i mange år.

– Faren for Trump er at han kan bli utfordret av en annen trumpist

– Kan det komme et endelig oppgjør i GOP hvor fløyene i partiet må enes eller splittes? Og kan det føre til enda dypere splittelse og få partiet til å revne og smuldre opp innenfra både på kort og lang sikt?

– Nei, amerikanske partier er koalisjoner. De setter til side det som splitter dem for å nå felles mål. Partiet vil ikke dele seg så lenge det er mer de er enige om enn uenige om. Partiet er samlet mot Biden og Demokratene, fastholder Mjelde.



– Er Trumps mulige presidentkandidatur svekket eller styrket etter McConnells siste uttalelser?

– Den er uendret. Faren for Trump er at han blir utfordret fra høyresiden, av en annen trumpist. Anti-Trump-fløyen utgjør ingen trussel i overskuelig fremtid, sier Hilmar Mjelde.

