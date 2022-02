Bård Hoksrud reagerer på Hareide-avgjørelse: – Skuffende

Det blir ikke riksrett mot Knut Arild Hareide. Håndteringen til statsråden har ikke vært slik den skal være, mener Frps Bård Hoksrud.

Under tirsdagens møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble det klart at det ikke blir riksrett mot tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det var Fremskrittsparti-politikere Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har oppfordret Stortingets ansvarskommisjon om å vurdere riksrett.

Bakgrunnen er at Hareide ikke gjennomførte Stortingets vedtak fra 27. mai i fjor om å oppheve kravet om helseattest for bilførere over 80.

– Det er litt skuffende at flertallet ikke ønsker å be ansvarskommisjonen å vurdere om hvorvidt Hareide har brutt ansvarsloven, men det er ikke overraskende at de velger å gå imot forslaget vårt, sier Hoksrud til ABC Nyheter.

Frps Bård Hoksrud sier det ikke er overraskende at flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen gikk imot forslaget til ham, Carl I. Hagen og Tor André Johnsen. Les mer Lukk

I februar 2021 vedtok Stortinget mot regjeringens stemmer å oppheve kravet, men regjeringen gjorde det klart at dette kravet ville ta tid å fjerne, fordi de ville vurdere konsekvensene av Stortingets vedtak. Deretter vedtok et flertall i Stortinget at attestkravet skulle oppheves innen 1. august.

Hareide gjorde det imidlertid klart den sommeren at det var umulig å fjerne kravet innen den oppsatte datoen av praktiske årsaker og overlot jobben til den påtroppende regjeringen etter at Samferdselsdepartementet fikk en rapport fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet 1. oktober.

– Håndteringen har ikke vært slik den skal være

Selv om det ikke ble riksrett mot Hareide, fikk han kritikk av Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg. for sin kommunikasjonsform til mediene i saken.

– Komiteen er tydelig på at Hareide som statsråd hadde en kritikkverdig kommunikasjonsform når han kommuniserte til mediene at han ville legge bort forslaget, samtidig som Stortinget i budsjettforslaget han la fram for 2022, får beskjed om at det arbeides videre med det, sier Harberg ifølge NTB.

Hoksrud mener Hareides håndtering ikke har vært etter boka.

– Det at man så klart og tydelig kritiserer Hareide for hans håndtering av saken viser jo med all tydelighet at håndteringen til statsråden ikke har vært slik den skal være. Denne saken handlet også om hvordan regjeringen skal måtte forholde seg til anmodningsvedtak fattet i Stortinget, sier han.

– Det er derfor synd at flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen nå bidrar til at enhver regjering selv kan vurdere hvorvidt de skal måtte følge opp klare og tydelige vedtak i stortinget, som dette flertallsvedtaket var, utdyper Hoksrud overfor ABC Nyheter.

Hareide: – Jeg tror det var klokt av meg

Knut Arild Hareide uttalte til NTB tirsdag at han vil se med interesse på vurderingen fra kontrollkomiteen.

– Så må en ikke glemme at Stortinget selv har lagt noen forutsetninger for å gjennomføre vedtaket – at det ikke skulle gå utover trafikksikkerheten. Jeg tror det var klokt av meg å involvere fagmyndighetene for å gjennomføre Stortingets vedtak. Det mener jeg var riktig av meg. Og de forbehold jeg hadde til vedtaket formidlet jeg også under stortingsdebatten, skrev han i en SMS.

I dag er kravet at alle over 80 år som skal kjøre bil, må gjennomgå en helseundersøkelse hos legen for å avgjøre om de fremdeles er skikket til å kjøre.