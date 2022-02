Opposisjonen reagerer på regjeringens pengestans til X-Games: – Overraskende og uforståelig

Folkefest under X-Games-finalen i superpipe for kvinner i Aspen i slutten av januar. Slike scener er det ikke sikkert vi får se i Norge neste år, ifølge arrangøren.

NTB

Regjeringen har trukket tilbake pengestøtten til X-Games. Opposisjonen mener Stortinget er ført bak lyset, og at regjeringen straffer uorganisert idrett.

– Saken er at dette allerede er vedtatt i statsbudsjettet, og er et juridisk bindende vedtak for regjeringen. Det er å føre Stortinget bak lyset å si at dette er en bevilgning som kan flyttes på. Det er helt feil, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) til NTB.

I fjor sommer fikk X-Games innvilget 13 millioner kroner fra daværende kulturminister Abid Raja (V) til å gjennomføre arrangementet i 2022. Siden ble det utsatt i ett år som følge av pandemien. Støre-regjeringen vil derimot ikke prioritere neste års X-Games, og har trukket tilbake støtten.

X-Games Norge-sjef Henning Andersen uttalte til VG forrige uke at arrangementet kan ryke dersom det ikke kommer midler.

– Nedlagt X-Games

Elvestuen tok opp spørsmålet om arrangementet i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

– Dette handler om at hvis regjeringen ikke følger opp det budsjettvedtaket som ble gjort, så har regjeringen i realiteten nedlagt X-Games. Dette er det finansministerens ansvar å følge opp, sa han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) viste for sin del til kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i akkurat grunnen for X-games. Jeg må bare be om at det skriftlige spørsmålet kan bli besvart, for da får han ordentlig og skikkelig begrunnelse, sa Vedum i Stortinget.

– Helt uforståelig

Også i andre partier er reaksjonene kraftige etter regjeringens pengestans.

–At de kutter støtten er veldig overraskende og helt uforståelig, sier Turid Kristensen, Høyres idrettspolitiske talsperson, til NTB.

Natt til onsdag tok Birk Ruud historiens første OL-gull i Big Air i fristil for menn. Kristensen mener reaksjonene i sosiale medier sier alt om hvor mye X Games-arrangementet betyr for ungdom som driver med egenorganisert idrett.

– Her er det bare en ting å gjøre – få tilbake støtten. Da kan regjeringen gi forutsigbarhet for årets kvalifiseringsrenn og neste års arrangement, sier hun.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) mener X-Games nå får lide fordi verken snowboarderne eller friskikjørerne er en del av Norges idrettsforbund, skriver VG. Frp fremmet onsdag et forslag i Stortinget, hvor de ber regjeringen betale ut tilskuddet på 15 millioner til X-Games.

Kulturministeren: Har fått støtte

Kulturminister Trettebergstuen er uenig i at regjeringen tar penger fra den egenorganiserte idretten.

– X Games har fått støtte i 2021 for et arrangement som ikke ble noe av, og Stortingets godkjennelse for å overføre de pengene til 2022, skriver hun i en epost til VG.

– I tillegg har de fått bevilget 15 millioner for å arrangere i 2022, det blir nå heller ikke noe av på grunn av corona. De får beholde penger til det som blir gjennomført, men vi trekker tilbake midlene for det som ikke blir gjennomført, tilføyer statsråden.