Putin sier Russland skal gjøre alt for å finne kompromisser

– Ingen er vinner dersom det bryter ut krig på det europeiske kontinentet, sa Putin etter mandagens møte med Frankrikes president Emmanuel Macron. (Aleksey Nikolskyi, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

NTB

Russlands president Vladimir Putin sier at Moskva skal gjøre alt som er mulig for å finne kompromisser i Ukraina-krisen.

– For vår del skal vi gjøre alt vi kan for å finne kompromisser som passer alle, sa Putin etter mandagens møte med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Ingen er vinner dersom det bryter ut krig på det europeiske kontinentet, la Putin til.

Macron sa på sin side at han har foreslått konkrete sikkerhetsgarantier overfor Putin.

– President Putin forsikret meg om hans vilje til å engasjere seg i dette, og hans ønske om å opprettholde stabilitet og Ukrainas territorielle integritet, sa Macron.

Møtet mellom de to presidentene varte i nesten fem timer. I forkant av møtet sa Macron at han håpet samtalen kunne bli et skritt på vei mot nedtrapping av krisen i Ukraina.