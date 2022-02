Tidligere russisk general angriper Putin for å «provosere til krig»

Den pensjonerte russiske generalen Leonid Ivashov mener Russland ikke står overfor «kritiske trusler» som kan rettferdiggjøre krig, at truslene foreløpig ikke er ikke kritiske eller direkte truer eksistensen av den russiske stat og dens vitale interesser. Samtidig understreker Ivashov at Ukraina har rett til selvforsvar. (AP Photo/ Mikhail Metzel)

Det har ikke manglet på advarsler fra vestlige statsledere etter den russiske styrkedemonstrasjonen på grensen til Ukraina. Nå kommer det også overraskende kritikk fra egne rekker.

– Det å gå til krig vil ikke bare koste titusenvis av liv på begge sider, men vil for alltid gjøre russere og ukrainere til dødelige fiender.

Ordene tilhører Leonid Ivashov, en pensjonert tidligere generaloberst i det russiske forsvaret. I dag er han direktør for den russiske reserveoffisersforeningen.

Det hører med til sjeldenhetene at såpass høytstående personer i det russiske statsapparatet går offentlig ut og kritiserer landets øverste ledelse.

– En storoffensiv vil gjøre Russland til en internasjonal paria

Men Ivashov er unntaket. Og han legger ikke fingrene mellom i et åpent brev gjengitt på nettsiden til den russiske reserveoffisererforeningen.

– En storoffensiv vil også gjøre Russland til en internasjonal paria og utsette den for de tyngste sanksjoner, advarer Ivashov, som oppfordrer presidenten til å forlate politikken med «å provosere fram en krig ingen ønsker», skriver The Times.

Eks-generalens bruk av storslegga vekker oppsikt, og er en påminnelse om at ikke alle deler Vladimir Putins offensive styrkeoppbygging langs et naboland.

Ingen har foreløpig fått en fullgod forklaring fra russiske myndigheter på hva motivet er for å bygge opp en så massiv styrke med avanserte våpen tett inntil et annet selvstendig land. I stedet skaper det frykt og mobilisering i flere europeiske land. Blant annet har Sverige styrket sin tilstedeværelse i Østersjøen.

Nato forsterker østflanken



Nato har allerede forsterket østflanken med flere soldater og utstyr. Nato-skip er allerede på plass i Østersjøen for å markere at de følger med. Danmark har sendt flere krigsfly til Baltikum.

Storbritannia har varslet en betydelig opptrapping av våpenleveranser, og USA sender nå de første soldatene til Europa for å berolige sine allierte.

I mellomtiden reiser statsleder i skytteltrafikk mellom Moskva, Kiev og Washington for å finne en fredelig, diplomatisk løsning på den fastlåste konflikten.

I slutten av januar underskrev 5.000 personer en uttalelse som ble publisert av Ekho Moskvy. Her ble Russlands innbyggere advart mot risikoen for å bli gisler for «kriminell eventyrlyst», skriver The Moscow Times.

– Ukraina har rett til selvforsvar

Russlands president Vladimir Putin sitter med nøkkelen til å løse den spente situasjonen på grensen til Ukraina. Les mer Lukk

Men uttalelsene fra den pensjonerte generalen Leonid Ivashov, som i sin tid var en del av den mektige forsvarsledelsen i det tidligere Sovjetunionen, og som i dag er formann for den uoffisielle all-russiske offisersforsamlingen, blir lagt merke til.

Generaloberst Leonid Ivashov anklager nå åpent Putin for å bruke det han mener er en kunstig konflikt, som en form for «distraksjonstaktikk».

Han viser til at Russland ikke står overfor «kritiske trusler» som kan rettferdiggjøre krig, at truslene foreløpig ikke er kritiske eller direkte truer eksistensen av den russiske stat og dens vitale interesser.

Samtidig understreker Ivashov at Ukraina har rett til selvforsvar. Han er dessuten bekymret for at NATO-medlemmer, inkludert Tyrkia, vil kunne gripe inn hvis Putin invaderer Ukraina.

– Nato-land vil være forpliktet til å erklære krig mot Russland

Skulle det verste scenariet slå til, er den pensjonerte generalen sikker på at omkostningene vil være av en slik karakter at de vil overgå enhver gevinst.

– ​Det vil være tusenvis av døde unge, friske gutter på den ene og på den andre siden, noe som helt sikkert vil påvirke den fremtidige demografiske situasjonen i våre land. På slagmarken, hvis dette skjer, vil russiske tropper møte ikke bare ukrainsk militærpersonell, blant dem vil det være mange russiske gutter, men også militært personell og utstyr fra mange NATO-land, og medlemslandene i alliansen vil være forpliktet til å erklære krig mot Russland, skriver Leonid Ivashov, ifølge New York Post.

Eks-Moskva-ambassadør: – Dette er en stor sak

I en kommentar til disse oppsiktsvekkende uttalelsene sier Russland-ekspert, og tidligere USAs ambassadør i Russland, Michael McFaul:

– Dette er en stor sak. På et tidspunkt var general Ivashov en av de mest respekterte og haukeaktige lederne i den russiske MOD. Russiske generaler involverer seg vanligvis ikke i offentlige politiske debatter, spesielt ikke slike som Ivashov, sier McFaul, ifølge Daily Mail.

Det har foreløpig ikke kommet noen offisielle russiske reaksjoner på generalens uttalelser.