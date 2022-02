Kritisk mangel på personale på flere Oslo-skoler

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier skolene i ytterste konsekvens kan gi deler av et undervisningstilbud hjemme. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

To av ti skoler i Oslo har så høyt sykefravær blant de ansatte at de betegner situasjonen som kritisk.

Nesten hver femte skole oppgir at de har kritisk mangel på personell. Det kommer fram i en ukentlig innrapportering om sykefravær som Utdanningsetaten fikk fredag, skriver Dagsavisen.

Ifølge Utdanningsetaten innebærer dette at skolene ikke klarer å organisere skoletilbud og Aktivitetsskolen (AKS) med den bemanningen de har tilgjengelig.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, sier skolene i ytterste konsekvens har mulighet til å gi deler av et undervisningstilbud hjemme, dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Men dette er en mulighet som bare kan benyttes om alle andre tiltak ikke fører fram. Vurdering av hva som er smittevernfaglig forsvarlig drift, skal baseres på situasjonen på den enkelte skole, sier Eidsvoll.