Jens Stoltenberg beholder medlemskapet i Arbeiderpartiet – Høyre og Venstre reagerer

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef på en pressekonferanse fredag. Les mer Lukk

– Det skuffar meg at Stoltenberg overhodet ikkje ser ut til å reflektere over at dette er problematisk, sier Venstres Sveinung Rotevatn.