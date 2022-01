Tajik ber Nav sette i gang med tillitsreform

– Som ansatt skal man oppleve at man har medbestemmelse og innflytelse over arbeidsdagen, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap). Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) gir Nav i oppdrag å starte en tillitsreform.

– Nå går startskuddet for tillitsreformen i Nav. Siden skal den rulles ut i hele offentlig sektor, sier Tajik til Aftenposten.

Regjeringspartiene har i Hurdalsplattformen omtalt tillitsreformen som en av sine viktigste prosjekter. Startskuddet går i tildelingsbrevet til Nav, der departementet beskriver hvilke oppgaver etaten skal prioritere.

Oppdraget er å gjennomgå omfanget av mål og rapporteringskrav og lage en plan for arbeidet, opplyser Tajik.

– Som ansatt skal man oppleve at man har medbestemmelse og innflytelse over arbeidsdagen. Dette skal i sum bidra til å underbygge målet om at folk som trenger Nav og velferdsstaten, opplever at de får bedre kvalitet på tjenestene de trenger, sier Tajik.