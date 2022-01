Liten frykt for krig på russisk side av grensen

NTB

Vesten frykter en russisk invasjon, men faren for krig er ikke noe russerne på grensa til Ukraina tar veldig på alvor. Der er fisket mer interessant.

Iallfall ikke om vi skal tolke reaksjonene til dem AFP møtte ved elva Severskij Donets på grensa mellom Ukraina og Russland.

– Krig? spør Artjom Ivanov mens han slenger fiskesnøret ned i et hull på isen på elva.

– Hvis det var en krig på gang, ville jeg ha pusset automatvåpenet mitt, ikke fisket, sier 34-åringen.

Han er en av mange russere i grensebyen Maslova Pristan som trekker på skuldrene av spekulasjonene om krig.

– Skal vi be naboen om lov?

Russerne der mener troppeforflytningene der titusener av russiske soldater nå står nær grensa til Ukraina, ikke er et tegn på at en invasjon er nært forestående.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger insistert på at landet ikke har noen planer om å gå til krig mot Ukraina. I Vesten er imidlertid frykten for dette stor.

Sergej Jaroslavtsev insisterer på at russerne ikke er en trussel mot noen.

– I vårt land gjør vi som vi vil. Skal vi be om tillatelse fra naboen når vi vil steller i hagen vår? Uansett, Russland går aldri til angrep først, sier den 56 år gamle mannen, som også var ute ved elva for å isfiske.

Livet går i det hele tatt sin vante gang i grensebyen, som ligger langt fra det diplomatiske kaoset i Moskva og Washington.

Vil verve unge menn

Området har en lang krigshistorie tilbake til det russiske tsarriket. Nesten hver eneste landsby i området ble utsatt for kraftig bombing under andre verdenskrig.

Landsbyen Sjebekino er blant dem. Her er den anspente situasjonen litt mer synlig. Ved siden av en lekeplass henger det plakater som oppfordrer unge menn til å bli paramilitære.

Like ved kommer det en tirade mot myndighetene i Kiev når pensjonisten Nadezjda Dolja blir spurt hva hun tenker om situasjonen.

– De dreper barn, mødre og de eldre, sier hun om ukrainernes oppførsel i Øst-Ukraina.

Moskva har anklaget Ukraina for å true etniske russere i Øst-Ukraina, mens Kiev og Vesten anklager Russland for å oppildne til et opprør der og sende våpen og soldater over grensa.

Dolja sier hun støtter prorussiske separatister som ber om våpen fra Moskva.

– Hvem skal ellers hjelpe dem, spør hun og legger til at Russland er forpliktet til å gripe inn hvis myndighetene i Kiev går til angrep mot separatistene.

Frykter konsekvenser

Selv om de fleste trekker på skuldrene på spørsmål om de frykter krig, er det andre som er mer nervøse for framtiden. Medisinstudenten Ilja Ignatjev sier at han er redd for at han ikke lenger kan reise fritt hvis det blir krig, og at levestandarden vil bli hardt rammet.

Sanksjoner som er innført siden Russland annekterte Krim i 2014, har allerede gjort livet vanskeligere, sier han.

– Det kan påvirke matprisene, dagliglivet og boligprisene, sier 24-åringen.

Tilbake ved den islagte elva der det drives fiske, er stemningen mer filosofisk.

– Alt er i Guds hender, sier Artjom Ivanov.

Og legger til:

– Vi trenger ikke mer territorium. Men hvis ukrainerne angriper, så vil vi så klart kjempe.