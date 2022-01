Lavrov ber OSSE svare på russiske sikkerhetskrav

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ber Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) svare på Russlands krav om sikkerhetsgarantier.

Ifølge Lavrov kommer Russland til å sende OSSE et brev om saken fredag.

– Hvis våre forsøk på å bli enige om gjensidig akseptable prinsipper om ivaretakelse av sikkerheten i Europa, ikke fører til et resultat, vil vi svare med å handle, sier Lavrov i et radiointervju fredag.

Russland har gitt Nato og USA en liste med krav når det gjelder Natos forhold til tidligere sovjetstater som Ukraina og Georgia. Blant annet krever landet en garanti for at Ukraina aldri kan bli Nato-medlem. Nato og USA har avvist dette, og kom for få dager siden med et formelt, skriftlig svar.

– Ønsker ikke krig

Lavrov sier at Russland i neste omgang forventer et svar fra OSSE.

– Hvis det var opp til Russland, ville det ikke vært noen krig. Vi ønsker ikke kriger. Men vi vil heller ikke tillate at våre interesser blir tråkket på, at de blir ignorert, sier Lavrov.

Med referanse til konflikten øst i Ukraina understreker Lavrov nok en gang at krisen kan løses ved å iverksette Minsk-avtalen som ble forhandlet fram i 2015 ved hjelp av Tyskland og Frankrike.

Snakket med Baerbock

Minsk-avtalen skulle blant annet gi de separatistkontrollerte områdene mer selvstyre, men knapt noen av avtalepunktene er oppfylt, verken på russisk eller ukrainsk side.

Lavrov tok opp de samme sakene i en telefonsamtale med Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock fredag.

Samme dag snakket Frankrikes president Emmanuel Macron med president Vladimir Putin, som sa at Vesten ikke tar Russlands bekymringer om sikkerhetssituasjonen på alvor.