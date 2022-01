Støre i improvisert møte med Biden i Det hvite hus

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) diskuterte Russland, Afghanistan og klima på et møte med USAs president Joe Biden i Det hvite hus torsdag.

Det 20 minutter lange møtet fant sted på Bidens kontor.

– Det var et hyggelig møte og et alvorsfylt møte. Det var om status på det som skjer mellom Russland og USA, rundt Ukraina, men også i et større perspektiv. Vi diskuterte Afghanistan og også samarbeid om klima. Det var nyttig, og jeg er takknemlig for at det ble mulig på dette besøket, sa Støre til TV 2 i etterkant av møtet.

Statsministeren var egentlig invitert til Det hvite hus for å møte Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Møtet med Biden var ikke planlagt.

– Det var noe de improviserte her, det er uttrykk for det gode forholdet Norge og USA har. Biden har mange referansepunkter både til nordmenn og Norge. At han rydder plass i kalenderen for det, tar vi som et godt uttrykk for et bra samarbeid og vennskap, sier Støre.

Russland og Afghanistan

De to snakket både om Russland og Afghanistan, inkludert møtene med Taliban i Oslo, opplyser statsministeren.

Et av temaene her er hvordan hjelpeorganisasjoner skal få tilgang til penger, ettersom mye utenlandsk bistand til Afghanistan står på sperrede kontoer i USA etter Talibans maktovertakelse.

Støre skulle opprinnelig møte Bidens sikkerhetsrådgiver i den norske ambassaden i Washington, men møtet ble flyttet til Det hvite hus da Støre og hans følge fikk togproblemer på vei fra New York. Det var i etterkant av møtet med Sullivan at Støre ble invitert inn på presidentens kontor.

Interessert i havvind

– Biden er jo en genuin støttespiller for Nato, og det er bra for Norge, sier Støre til NRK , og føyer til at han også var interessert i Norges opplevelser som naboland til Russland.

Den amerikanske presidenten var dessuten veldig opptatt av fornybar energi og utviklingen av havvind.