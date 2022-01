Rødt nominerer WikiLeaks og Manning til fredsprisen

NTB

Rødts leder Bjørnar Moxnes og stortingsrepresentant Sofie Marhaug nominerer WikiLeaks og varsleren Chelsea Manning til Nobels fredspris.

– WikiLeaks har gjort mer for å avsløre krigsforbrytelsene til verdens mestkrigende land og vise krigens sanne ansikt, enn noen andre de siste tiårene, sier Moxnes til NTB.

I 2010 offentliggjorde WikiLeaks store mengder hemmeligstemplede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, lekket av den tidligere forsvarsanalytikeren Chelsea Manning.

Manning ble dømt til 35 års fengsel i USA, men ble benådet og løslatt etter sju års soning av daværende president Barack Obama i 2017.

– Når stormaktene starter kriger med desinformasjon og propaganda, som løgnen om Iraks påståtte masseødeleggelsesvåpen, er fredsbevegelsen helt avhengig av varslere som avkler krigspropagandaen og får fram sannheten som makthaverne vil holde skjult, sier Moxnes.

USA har tiltalt WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange for spionasje og krever ham utlevert fra Storbritannia. Der har han sittet fengslet siden 2019. En eventuell fredspris til WikiLeaks blir derfor neppe populær i Washington.

– Men Nobelkomiteen må huske at fredsprisen ikke er til for å glede Nato-lands krigsglade makthavere, den er til for å støtte og beskytte de som er villige til å risikere noe for freden. Her kan Nobelprisen virkelig utgjøre en forskjell, sier Moxnes.