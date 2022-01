Sverige går trolig inn for atomavfallslagring under jorda

NTB

Avisa Aftonbladet erfarer at Sveriges regjering har godkjent en plan om sluttlagring av reaktorbrensel i et stort underjordisk lager nord for Stockholm.

Beslutningen skal presenteres på en pressekonferanse torsdag ettermiddag, skriver Aftonbladet.

Planen innebærer at det bygges et enormt anlegg 500 meter ned i grunnfjellet ved Forsmark, nord for Stockholm. Der skal det være plass til å lagre totalt 12.000 tonn reaktorbrensel i 6.000 kobberkapsler. Anlegget haster – det finnes et såkalt mellomlager i Oskarshamn nord for Kalmar, men det er snart fullt.

Betent sak

Saken har vært svært betent i Sverige helt siden 1986 fordi det er uenighet i forskermiljøet om hvorvidt lageret vil fungere slik det skal i hele 100.000 år, som er så lenge det tar før brenselet er ufarlig.

Miljöpartiet, som forlot regjeringen i november, mener regjeringen bør vente med avgjørelsen. Tidligere miljøvernminister Per Bolund mener at det trengs ytterligere studier.

Vil ha garanti om flere midler

I tillegg kommer spørsmål om kostnadene. Kjernekraftnæringen mener det dreier seg om drøyt 18 milliarder norske kroner. Det svenske finanstilsynet Riksgälden vil derimot at næringen skal stille garantier for opptil 38 milliarder og øke kostnadsanslaget.

Det svenske sluttlagringsanlegget kan bli et av de første i verden, sammen med et lignende anlegg i Finland.

Andre land, deriblant Frankrike, benytter seg av såkalt reprosessering av avfallet – i praksis en form for gjenvinning av reaktorbrenselet, slik at det kan brukes på ny. Det fører allikevel til at det gjenstår en del svært radioaktivt avfall som må sluttlagres.