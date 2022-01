Nytt håp for Bidens klimasatsing

President Joe Biden da han holdt sin tale på ettårsdagen for stormingen av Kongressen. Dyp politisk splittelse i Kongressen gjør det vanskelig å lovfeste nye miljøtiltak i USA. Greg Nash / Pool / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det ser litt lysere ut for Joe Bidens klimasatsing, som fikk et kraftig skudd for baugen i Kongressen før jul.