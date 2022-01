Erdogan lover straff for journalist han beskylder for fornærmelse

Den kjente tyrkiske programlederen Sedef Kabas eskorteres av politi til retten der hun ble varetektsfengslet for å ha fornærmet president Recep Tayyip Erdogan. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lover at en velkjent tyrkisk TV-journalist ikke skal slippe straff etter at hun ble pågrepet for å fornærme ham.