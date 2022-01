Russiske og ukrainske toppembetsmenn møtes hos Macron

NTB

Onsdag møtes representanter for Russlands og Ukrainas regjeringer i Paris, det første slike møtet siden spenningsnivået i regionen begynte å øke i november.

Fra Russland deltar blant andre tidligere visestatsminister Dmitrij Kozak, mens Ukraina har sendt Andrij Jermak, som er en av president Zelenskijs fremste rådgivere. Diplomater fra Tyskland og Frankrike er også til stede på møtet, som begynte klokka 12.

I tillegg skal Frankrikes president Emmanuel Macron snakke direkte med Russlands president Vladimir Putin på fredag.

Det ventes at både de russiske og de ukrainske partene skal brife pressen senere onsdag. En av Macrons rådgivere uttalte tidligere i uka at målet var å få landene nærmere et punkt der de kan begynne å avspenne situasjonen.

Fangeutveksling og kontrollposter

Frankrike skal ifølge en av Macrons rådgivere legge fram en plan for avspenning der begge parter gjør innrømmelser. Planen går blant annet ut på at Ukraina utsetter å vedta en lov om statusen til regionene Donetsk og Lugansk, som er okkupert av opprørere. Til gjengjeld skal Russland gå med på fangeutveksling i Øst-Ukraina og åpning av separatistenes kontrollposter ved frontlinjen.

I tillegg ønsker Frankrike å få russerne med på en offentlig uttalelse der de tydeliggjør sine intensjoner.

Møtet kommer etter at Vesten tirsdag igjen advarte om massive økonomiske sanksjoner mot Russland dersom de angriper Ukraina.

Humanitære grep

Kilder ved den franske presidentens kontor sier samtalene også vil handle om humanitære grep, samt mulighetene for å holde formelle forhandlinger om utbryterregionene.

Siden prorussiske separatister i regionene Donetsk og Lugansk øst i landet tok kontrollen i 2014 har det vært væpnet konflikt i området. Men den har blitt stadig mer fastlåst. Konflikten har ifølge FNs anslag krevd mer enn 14.000 menneskeliv.

Slo alarm

I november slo USA, EU og Nato alarm om en stor oppbygging av russiske soldater langs hele landets grense med Ukraina. Frykten er at Russland planlegger en større offensiv og invasjon av Ukraina.

Tyskland og Frankrike har fungert som fredsmeklere i konflikten siden 2014, men forsøk på å slutte fred mellom partene i Øst-Ukraina har gått i stå. Trilaterale samtaler ble holdt i begynnelsen av januar, med tyske og franske representanter som reiste til Moskva og Kiev, men russerne og ukrainerne satt aldri ved samme forhandlingsbord.