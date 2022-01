Scholz advarte Russland etter møtet med Macron

NTB

Etter et møte med Frankrikes president advarte Tysklands statsminister Olaf Scholz Russland om konsekvensene av et eventuelt angrep på Ukraina.

Scholz sier det er en vanskelig situasjonen på grensa mellom Ukraina og Russland.

– Det er mange soldater stasjonert der, og derfor er det nødvendig nå at alt gjøres for å sikre at situasjonen utvikler seg annerledes enn det man iblant frykter, sier Scholz.

– Vi forventer derfor også tydelige skritt fra Russland som bidrar til en nedtrapping av situasjonen, og vi er alle enige om at militær aggresjon vil få alvorlige konsekvenser, tilføyer han.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa at han vil legge fram en plan for nedtrapping i et telefonmøte med sin russiske motpart Vladimir Putin fredag.

Tirsdagens møte i Berlin var det andre fysiske møtet mellom Scholz og Macron siden førstnevnte tok over som statsminister i Tyskland i desember. I tillegg til samtaler om Ukraina skulle også Frankrikes EU-formannskap, Tysklands G7-formannskap og andre internasjonale temaer være tema for samtalene.

1. januar tok Frankrike over formannskapet i EU, som varer i seks måneder. Samtidig tok Tyskland over formannskapet i G7, noe som varer ut året.

Møtet fant sted dagen etter at utenriksministrene fra EU-landene og USA holdt et videomøte for å samordne håndteringen av spenningen mellom Russland og Ukraina.