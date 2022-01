Iran får stemmeretten tilbake i FN

NTB

Iran har betalt deler av sin gjeld til FN og har dermed fått tilbake stemmerett i hovedforsamlingen. Venezuela er fortsatt suspendert.

Til sammen har Iran betalt drøyt 160 millioner kroner til FNs hovedkontor i New York. Det utgjør en del av summen landet skylder i ubetalte medlemskontingenter.

Reglene i FN tilsier at et land kan miste stemmeretten i hovedforsamlingen dersom de skylder penger som tilsvarer det de skulle betalt i medlemskontingent i to år. Søndag varslet Sør-Korea at de ville betale Irans FN-kontingent med midler som er frosset i bankkontoer i landet på grunn av FN-sanksjoner.

Venezuela ble også fratatt stemmeretten 13. januar og har foreløpig ikke fått den tilbake. Deres gjeld anslås til å være nærmere 350 millioner kroner. Flere andre land, deriblant Sudan, er også fratatt stemmeretten på grunn av gjeld.

FNs hovedforsamling er der mange av organisasjonens avgjørelser blir tatt, og alle medlemslandene har én stemme.