Dommere sier ja til storjury i etterforskning av Trump i delstaten Georgia

NTB

Dommere i delstaten Georgia har sagt ja til å nedsette en storjury i etterforskningen av om Donald Trump og flere andre personer forsøkte å påvirke valget.

Det er påtalemyndigheten som har bedt om at det nedsettes en særskilt storjury, og mandag fikk forespørselen grønt lys av dommerne. Storjuryen skal være med på å avgjøre om den tidligere presidenten og flere andre brøt loven da de forsøkte å presse politikere i Georgia til å annullere Joe Bidens seier i delstaten i fjorårets presidentvalg.

Storjuryen blir nedsatt 2. mai, og den kan bli sittende i opptil et år.

I ordren fra dommerne står det at storjuryen får mandat til å etterforske alle fakta og omstendigheter som er indirekte eller direkte knyttet til brudd på delstatens lover.

Telefonsamtaler

Statsadvokat Fani Willis har vært tilbakeholden med å gi opplysninger om saken, men i et intervju med AP tidligere i januar sa hun at etterforskningen blant annet er rettet mot en telefonsamtale mellom Trump og Georgias republikanske administrasjonsminister Brad Raffensperger 2. januar 2021, samt en telefonsamtale mellom senator Lindsey Graham og Raffensperger i november 2020.

I en uttalelse i forrige uke kalte Trump telefonsamtalen med Raffenperger for «perfekt», samtidig som han insisterte på at han ikke sa noe galt. Graham har også fastholdt at han ikke har gjort noe galt.

I et opptak av samtalen kan man høre Trump be Raffensperger om å «finne» flere stemmer for å vippe valgresultatet i delstaten i hans favør.

Kompleks etterforskning

Spesielt nedsatte storjuryer kan bidra i etterforskningen av komplekse saker. De har ikke makt til selv å reise tiltale, men de kan komme med anbefalinger om strafferettslige skritt.

Willis mener at det er behov for en særskilt storjury ettersom en vanlig jury kun kan nedsettes for en periode på to måneder.

Etterforskningen hennes ble offentlig kjent i februar i fjor da hun sendte brev til flere av delstatens toppolitikere og ba dem ta vare på all dokumentasjon knyttet til valget, spesielt på bevis for forsøk på å påvirke valgtjenestemenn.