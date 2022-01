Støre: Ikke usannsynlig at Russland angriper Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i New York der han skal lede møter i FNs sikkerhetsråd, der Norge har presidentskapet denne måneden. Foto: Pontus Höök / NTB

NTB

Det er mulig og ikke usannsynlig at Russland vil angripe Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Overfor VG svarer han på spørsmålet om faren for et militært angrep har økt eller minket de siste dagene.

– Den er slik den har vært. Den er mulig og ikke usannsynlig. Og jeg tror at det er slik det russiske lederskapet vil ha det: uavklart. Og det er slik det russiske lederskapet vil etterlate inntrykk av som et viktig pressmiddel for Russland. Da må de åpne demokratiene tenke klokt og klart og ikke la seg provosere unødvendig, men heller ikke være naive, sier Støre (Ap).

Statsministeren sier Norge ikke har noen planer om å sende styrker til Nato-landene øst i Europa. Han viser til at Norge allerede bidrar til Nato-styrken i Litauen.

I New York

– I tillegg har vi en lang kyst og er Natos øyne og ører i nord. Det skal vi fortsatt gjøre grundig, og har ingen planer ut over det, sier Støre.

Han vil heller ikke spekulere i eventuelle nye oppdrag for fregatten Fridtjof Nansen, som deltar i en Nato-ledet øvesle i Middelhavet.

Støre i er I New York for å lede to møter i FNs sikkerhetsråd, der Norge har presidentskapet ut måneden. Møtene handler om Afghanistan og beskyttelse av sivile i krig.

Uklart om konflikten kommer opp i Sikkerhetsrådet

Ukraina er en av de største internasjonale krisene akkurat nå, men den saken ligger foreløpig ikke på Sikkerhetsrådets bord. Russland er en av vetomaktene i rådet.

– Det er uklart om konflikten kommer opp i Sikkerhetsrådet, sier Støre til NTB.

Støre påpeker at eventuell bruk av militærmakt ville være et brudd på FN-pakten, men at slike saker gjerne blir blokkert av vetomaktene.

– Saken hører hjemme i Sikkerhetsrådet, men løsningen på konflikten må finnes et annet sted, konstaterer han.

Han sier trykket må ligge på dialog mellom Russland, USA, Nato og Ukraina.