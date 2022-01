NTB

Therese Johaug uroer seg ikke unødig over sprinttrener Arild Monsens positive coronatest, men erkjenner at det er en ekstra vekker før OL-avreisen.

Mandag ble det kjent at Monsen har fått påvist coronasmitte. En antigentest ved ankomst på Gardermoen slo i helgen ut positivt. Senere ga PCR-prøven samme svar.

Monsen har den siste tiden vært på høydesamling med de OL-uttatte langrennsløperne i italienske Seiser Alm. Smittetilfellet øker coronafrykten i det norske laget før Beijing-lekene.

– Det er nok en påminnelse om at det er utrolig viktig å være nøye før avreise, sa Johaug til NTB på et digitalt pressetreff noen timer etter at nyheten sprakk.

– Det fører ikke til store forandringer for min del. Vi har jente- og guttebord her nede og sitter på hver vår ende. Jeg har ikke hatt noen nærkontakt med Arild eller guttene. Vi jentene er lite rammet.

Må være egoistisk

Johaug er blant Norges største gullhåp i Kina. Der håper hun å ta sitt første individuelle OL-gull. En dopingdom gjorde at hun mistet lekene for fire år siden.

Nå handler alt om å komme seg til startstrek frisk og smittefri.

– Jeg må være vanvittig påpasselig, unngå folk, bruke munnbind og antibac og være skikkelig egoistisk de siste dagene. Det er et kritisk punkt nå med en liten tur hjem til Norge før vi reiser. Vi er på oppløpet nå inn mot Kina, sa Johaug.

– Dette var ikke en situasjon vi ønsket å havne i, men vi vet ikke om det var smitte på hotellet eller andre steder. Det viktigste nå er at vi gjør alt vi kan for å holde oss friske og unngå å bli smittet de siste dagene før avreise, la hun til.

Risiko

Etter planen reiser langrennsfolket til Kina med charterfly 27. januar. Dersom en utøver eller trener blir coronapositiv, må vedkommende ha sin første negative test av fire klar senest fem dager før avreise. Smitte nå utgjør en stor risiko for å miste hele eller deler av OL.

– Vi sender ingen til Kina vi ikke er 100 prosent sikre på at er smittefrie, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Utøverne er på hotellrommet når de ikke er ute og trener i Seiser Alm-høyden. Etter smittesaken til Monsen spiser de nå også for seg selv, opplyser Bjervig.

Svar på de siste PCR-testene vil komme tidligst tirsdag.

Mandagens pressetreff ble gjort digitalt. Opprinnelig skulle det være fysisk oppmøte, men den planen ble vraket en uke i forveien. Smitterisiko ble oppgitt som årsak.