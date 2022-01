Skjebneuke for Boris Johnson

NTB

Denne uka ventes det at rapporten om festene i den britiske statsministerboligen 10 Downing Street blir publisert. Det kan være slutten for Boris Johnson.

Det antas at den erfarne embetskvinnen Sue Gray vil publisere sin rapport i begynnelsen av uka, selv om datoen ikke er bekreftet. Etter det BBC erfarer skal statsminister Boris Johnsons tidligere topprådgiver Dominic Cummings vitne for Gray og teamet hennes på mandag.

Saken, som har fått navnet Partygate, handler først og fremst om at Johnsons ansatte – samt Johnson selv – skal ha holdt en rekke større sammenkomster og hagefester i statsministerboligen i perioder der England var nedstengt og det var svært strenge restriksjoner på sosiale sammenkomster.

Ensom dronning

Statsministeren har innrømmet at han var til stede på en av festene i mai 2020, men hevder at det egentlig var et arbeidsmøte. Invitasjonen til begivenheten ga imidlertid beskjed om at man kunne nyte medbrakt alkohol.

Britiske medier har tydelig framhevet kontrasten mellom festene og de store konsekvensene nedstengingene fikk for de fleste engelskmenn – blant annet i form av at dronning Elizabeth måtte sitte alene i begravelsen til sin ektemann, prins Philip. En av sammenkomstene skal ha funnet sted dagen før begravelsen, noe 10 Downing Street allerede har beklaget.

Saken har allerede ført til en rekke andre ringvirkninger for Det konservative partiet. Flere konservative parlamentarikere har allerede erklært offentlig at de ikke har tillit til Johnson, og det antas at flere har kommet med lignende antydninger til partiets parlamentariske ledere.

Utpressing og religionsdiskriminering

Mandag skal topparlamentarikeren William Wragg i avhør hos politiet. Han hevder regjeringsmedlemmer og andre har oppfordret til sverting og utpressing av partifeller som mistenkes for å vende seg mot Johnson. Ifølge Wragg er enkelte også truet med at de kan miste valgkampstøtte.

I tillegg kom Nusrat Ghani søndag med en anklage om religionsdiskriminering. Da hun mistet jobben som statssekretær i samferdselsdepartementet i 2020, skal hun ha fått beskjed om at en av grunnene var hennes islamske tro.

Kan være en utvei

Det er imidlertid rapporten til Sue Gray, som Boris Johnson selv har bedt om, som er den største trusselen mot statsministeren. Det ventes at mange parlamentarikere vil avvente konklusjonene før de bestemmer seg for neste trekk, skriver Sky News.

Johnsons allierte tror selv at det er en utvei, såframt ikke Grays rapport konkluderer med at Johnson selv visste at koronareglene ble brutt. Rapporten kan imidlertid få andre konsekvenser for Johnson enn bare de politiske. Konklusjonen kan føre til nye oppfordringer om at politiet må etterforske saken.