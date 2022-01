Britisk parlamentariker hevder hun fikk sparken som statssekretær fordi hun var muslim

Nusram Ghani mener islamofobi var grunnen til at hun mistet ministerjobben.

Den konservative parlamentarikeren Nusrat Ghani sier hun fikk beskjed om å slutte som statssekretær fordi hun er muslim. Nå beordrer statsministeren granskning.

Ghani var statssekretær i samferdselsdepartementet fra 2018 til 2020. Hun hevder overfor avisa Sunday Times at da hun mistet posten, fikk hun beskjed fra en innpisker i partiet om at «muslimheten hennes skapte ubehag blant kolleger».

I tillegg fikk hun beskjed om at hun ble sett på som potensielt illojal ettersom hun ikke gjorde nok for å forsvare partiet mot anklager om islamofobi.

Statsminister Boris Johnsons kontor sier mandag at statsministeren har bedt om en etterforskning av saken, og at han tar slike anklager svært alvorlig. To andre muslimer i regjeringen, helseminister Sajid Javid og utdanningsminister Nadhim Zahawi, har uttrykt støtte til Ghani.

Det konservative partiet avviser anklagene og sier hun fikk tilbud om å håndtere saken internt. En annen konservativ parlamentariker, Michael Fabricant, kaller timingen for Ghanis utspill «svært mistenkelig» og påstår det er et forsøk på å bidra til at Johnson blir kastet.

– Jeg synes hele greia stinker. Hun er ikke noen tydelig muslim, sa han til radiokanalen LBC.

Fabricants kommentarer har fått sterk kritikk fra opposisjonspartiet Labour.