Frp vil vite prisen på Taliban-besøk

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug krever svar fra regjeringen på hvor mye Talibans besøk i Norge koster skattebetalerne.

– I tillegg til at folk er rasende over at regjeringen inviterer Taliban til Norge reagerer folk kraftig på at vi, norske skattebetalere, finansierer luksustransport til Norge med privatfly, skriver Listhaug i en skriftlig kommentar.

Hun krever å få vite hvor mye besøket koster.

– Da snakker vi alt inkludert: planlegging, sikkerhetsoppbud, reise og opphold, sier Frp-lederen.

Hun mener for øvrig at det er naivt av myndighetene å tro at det hjelper å gå i dialog med Taliban.

– At norske myndigheter tror det nytter å snakke med ekstreme islamister om menneskerettigheter og kvinners rettigheter er så naivt at det er som å tro på julenissen og påskeharen samtidig. Taliban stiller for øvrig med 15 menn og 0 kvinner. Det i seg selv sier det meste, sier Listhaug.