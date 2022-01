Kulturminister Anette Trettebergstuen møter et misfornøyd kulturliv for å diskutere coronatiltak

NTB

Deler av kulturbransjen er kritiske til regjeringens kohortregel på arrangement. Mandag møter kulturministeren kulturbransjen til dialog om smittevern.

Fredag sendte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ut invitasjon til kulturlivet, idretten og frivilligheten om møte for å komme fram til eventuelle nye coronatiltak.

Det skjer i kjølvannet av at hun torsdag kunngjorde at publikumsgrensen øker fra 200 til 1.500 på innendørsarrangementer med faste tilviste plasser, og til 3.000 på utendørsarrangementer.

Men publikum må deles inn i kohorter på 200 personer innendørs, og hver kohort må ha egne toalettfasiliteter.

Økningen i publikumsgrensen har derfor hatt lite å si for flere aktører i kulturbransjen.

Kohortregel hindre i å øke antall

Toalettregelen gjør at Operaen i Oslo kun kan øke antall gjester fra 200 til 400, skriver Aftenposten. Mens i Sandnes kulturhus har antallsøkningen ingen betydning, skriver Stavanger Aftenblad.

– I praksis er grensen fremdeles 200 for oss, sier kulturhussjef Elisabeth Dahl i Sandnes til avisen.

Uten coronatiltak kan Operaen og Sandnes kulturhus ha henholdsvis 700 og 650 gjester.

På kulturhuset i Stjørdal har den største salen plass til 550 publikummere. I tillegg har Kimen Kino, som ligger i kulturhuset, tre saler med til sammen 378 seter.

– Det er svært få som kan tilby separate toalettsoner, garderober og servering. Vi har egne toalettsoner i andreetasjen, men de brukes også av kinoens publikum. Er det da innafor at en kohort fra en annen sal på kulturhuset også bruker dem? spør kulturhusleder Astrid Cecilie Olaussen ved Kimen i Stjørdal i Adresseavisen.

– Mangler faglig grunnlag

Kulturlivet etterspør det smittevernfaglige grunnlaget for kohortregelen.

– Kulturlivet er nå det eneste stedet i samfunnet hvor man opererer med kohorter. Det er ingen krav om dette når man skal inn og ut av kjøpesentre, sier direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger konserthus til SA.

Det faglige grunnlaget har dessuten vist at Folkehelseinstituttet (FHI) ikke ble lyttet til, skriver Aftenposten. FHI anser kohorter som et alternativ, men anbefalte maks 1.500 og opptil halvparten av setene, uten kohorter.

Helsedirektoratet anbefalte derimot kohorter. De skriver at de mener dette «reduserer risikoen noe for større smitteutbrudd», men vil ikke utdype dette overfor Aftenposten.

Møtes for å diskutere tiltak

Kulturminister Trettebergstuen svarer at endringen i antallsregelen på arrangement gjør at flere kan åpne mer, og at det gjør en reell forskjell for mange.

I en pressemelding fredag inviterte hun imidlertid kulturen, idretten og frivilligheten til møte, som vil finne sted mandag, om smittevern og «veien videre».

En ny vurdering av smittetallene er varslet i starten av februar.