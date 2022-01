Kulturministeren inviterer til kulturen, idretten og frivilligheten til nytt møte

NTB

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) inviterer mandag kulturen, idretten og frivilligheten til møte om coronasituasjonen etter kritikk for lettelser.

På møtet kan den som vil, både komme med kommentarer og stille spørsmål om reglene som gjelder for smittevern nå, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

14. januar presenterte regjeringen flere lettelser i smitteverntiltak med betydning for blant annet kulturlivet og idretten, og denne uken økte regjeringen publikumsgrensen fra 200 til 1.500 på arrangementer med faste tilviste plasser. Mange aktører mener likevel reglene er altfor strenge.

Blir møtt med kritikk fra kulturlivet

– Dette er jo bare surrealistisk vrøvl, sa sjefen for Oslo Konserthus Jørgen Roll til VG.

Torsdag kveld kunngjorde Trettebergstuen at det fra og med fredag åpnes for 1.500 personer innendørs og 3.000 utendørs på arrangementer med fast tilviste plasser.

Musikalarrangøren Atle Halstensen kalte endringene for en «hån mot bransjen».

Publikum må deles inn i kohorter på 200 innendørs, og hver kohort må ha egne toalettfasiliteter. Oslo Konserthus og Operaen får derfor kun plass til 400 gjester, skriver Aftenposten. Årsaken er at de ikke har nok toaletter.

Det var Helsedirektoratet som anbefalte kohorter. De skriver at de mener dette «reduserer risikoen noe for større smitteutbrudd», men vil ikke utdype dette overfor avisen.

Trettebergstuen: – Flere kan åpne

Trettebergstuen svarer at endringen i antallsregelen på arrangement gjør at flere kan åpne mer, og at det gjør en reell forskjell for mange, men understreker hun ønsker at de kunne åpne enda mer.

– Ingen av oss liker enmetersregelen, men den gjelder fortsatt i hele samfunnet, og det er det en grunn til, sier kulturministeren til VG.

En ny vurdering av smittetallene er varslet i starten av februar. I mellomtiden skriver departementet at de ønsker en god og tett dialog for å finne gode løsninger for kulturen, idretten og frivilligheten.