Russland krever at Nato forlater Bulgaria og Romania

NTB

Russiske myndigheter gjentar kravet om at Nato-styrker må trekke seg ut av Bulgaria og Romania. – Uakseptabelt, svarer Romania.

Russerne vil ha en tilbaketrekning av utenlandske styrker fra land som ikke var Nato-medlemmer før 1997, inkludert Bulgaria og Romania, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet fredag.

– Et slikt krav er uakseptabelt og kan ikke være gjenstand for forhandling, heter det i en uttalelse fra det rumenske utenriksdepartementet.

Den russiske uttalelsen kom i forkant av møtet mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans amerikanske motpart, Antony Blinken. De to skal drøftet den stadig mer spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Lavrov: – Skal få skriftlig svar fra USA



USA har lovet å komme med skriftlige svar på Russlands krav, sier utenriksminister Sergej Lavrov etter samtaler med sin amerikanske motpart Antony Blinken.

Møtet i Genève ble fredag avsluttet om lag en halvtime tidligere enn ventet.

– Vi endte med en avtale om at vi vil motta skriftlige svar på alle våre forslag neste uke, sa Lavrov etterpå.

Han uttrykte også håp om at «følelsene vil avta» nå i etterkant av samtalene.

I forkant av møtet var begge parter tilsynelatende opptatt av å senke forventningene. Lavrov sa han ikke venter noe gjennombrudd i denne omgang.

Blinken advarer om en «forent, rask og kraftfull» respons

Blinken kom med lignende uttalelser dagen før.

– Det er vanskelige saker vi står overfor, og de vil ikke bli løst raskt. Jeg venter ikke at vi vil løse dem i Genève, sa den amerikanske utenriksministeren.

Russlands troppeforflytninger mot grensa mot Ukraina har utløst ukrainsk og vestlig frykt for at russerne vil invadere nabolandet. Regjeringen i Russland avviser at de har slike planer.

Blinken advarer om en «forent, rask og kraftfull» respons hvis Russland likevel invaderer. USA og europeiske land har tidligere varslet nye økonomiske sanksjoner mot Russland hvis russiske soldater rykker inn i Ukraina.