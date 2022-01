Joe Biden smalt til mot reporter: – For et dumt spørsmål

President Joe Biden kalte et spørsmål fra en Fox News reporter for dumt i forbindelse med en pressekonferanse torsdag. Reporteren lurte på hvorfor han ventet på at Putin skulle ta det første steget i forbindelse med den mulige invasjonen av Ukraina.

USAs president Joe Biden kalte Fox News reporter Jacqui Heinrichs spørsmål om Russlands potensielle invadering av Ukraina for dumt i forbindelse med en pressekonferanse torsdag.

Etter at USAs president Joe Biden under en pressekonferanse onsdag antydet at Putin og Russland kanskje kunne unngå store sanksjoner hvis de gikk for et «lite streiftog» mot Ukraina, har kritikken haglet.

Blant annet tvitret den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj torsdag at han ønsket å minne stormaktene på at det ikke finnes små inngrep og små nasjoner. Akkurat som at det ikke finnes mindre skader og mindre sorg etter tapet av kjære.

Flere ukrainske tjenestemenn har også vært redde for at Russlands president Vladimir Putin ville tolke Bidens uttalelser som grønt lys for å starte en invasjon.

Har prøvd å rydde opp

Siden den gang har Det hvite hus prøvd å rydde opp i uttalelsene til Biden, skriver New York Post.

Til journalister torsdag sa derfor Biden at det ikke skulle være noen tvil om at hvis Putin velger å invadere, vil Russland måtte betale en høy pris.

– Jeg har vært helt tydelig med president Putin. Det er ingen misforståelser. Hvis noen russiske enheter beveger seg over den ukrainske grensen, er det en invasjon.

– For et dumt spørsmål

Under et møte i presidentens råd for vitenskap og teknologi, som skal ha funnet sted etter pressekonferansen, skal Fox News reporter Jacqui Heinrich ha ropt til presidenten og spurt om hvorfor han venter på at Putin skal ta det første steget.

Da svarte Biden:

– For et dumt spørsmål.

Bidens svar ble ikke fanget opp på den offisielle livestreamen, men presse-lydteknikerne til stede fikk tatt det opp, og seansen ble senere delt på en Twitter-konto styrt av Republican National Committee.