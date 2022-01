Enighet om strømstøtten – ingen endringer i regjeringens forslag

NTB

Regjeringspartiene og SV er enige om strømstøtten og gjør ingen endringer etter forhandlingene. Rødt og Frp er ikke imponert.

Enigheten innebærer at regjeringens forslag til nivå på strømstøtten blir stående.

Det betyr at strømkundene får dekket 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for desember, og 80 prosent i januar, februar og mars.

SV har tidligere krevd mer målrettet strømstøtte til sårbare grupper, og dette forhandles det fortsatt om i finanskomiteen på Stortinget.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt fornøyde med at det er flertall for regjeringens oppjustering av strømstøtten. Situasjonen med de ekstraordinært høye strømprisene er kritisk for mange, sier de energi- og miljøpolitiske talspersonene Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) i en felles uttalelse.

SV opplyser at det for dem er viktig å hjelpe de som sliter mest med de skyhøye strømregningene.

– Derfor jobber vi med det nå i de videre forhandlingene som pågår i finanskomiteen, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Pinlig

Rødt er ikke imponert over det de tre partiene har kommet til enighet om, og mener regjeringen er bakpå i strømpolitikken.

– De leverer ikke varene. At SV skal være en dørmatte for denne politikken er pinlig, sier Rødts Sofie Marhaug, som er 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Hun påpeker at av den forsterkede pakken på 3,4 milliarder kroner går 1,4 milliarder kroner til å ta igjen etterslepet for desember fordi regjeringen trodde prisene skulle være lavere.

– Det er veldig spesielt at SV ikke har klart å bevege regjeringen en tomme når strømpakken nå forsterkes, sier hun.

Frp: – Holder ikke mål

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson, Frank Sve, mener heller ikke at SV har gjort nok for å forbedre regjeringens forslag.

– Strømstøtten holder ikke mål. Med SVs godkjenning må norske husholdninger fremdeles betale langt mer for strømmen i vinter, sammenlignet med normalpris de siste årene. I tillegg faller store deler av næringslivet utenfor ordningen, sier Sve.

Han påpeker at flere bedrifter allerede sliter med å holde hodet over vann.

– Hvis SV mente alvor, burde de ha støttet Fremskrittspartiet forslag om å innføre makspris på strøm, en ordning som ville ha truffet bredt og som også vil gjelde for næringslivet vårt.

Skuffet

Også KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad tar til orde for en generell makspris. Den vil han sette til 50 øre per kWt fra januar til mars.

Han er svært skuffet over resultatet av forhandlingene.

– Med regjeringen og SVs strømpakke vil man ikke få noe støtte for november, og bare hjelp til cirka 25 prosent av det regningen var på i desember. Dette er rett og slett ikke godt nok. sier han.

MDG reagerer mest på at det ikke er satt av mer enn 100 millioner kroner til strømsparingstiltak i pakken.

– Det er altfor puslete. Den billigste energien er den man ikke trenger å bruke, og akutte tiltak gir ingen langsiktig løsning for de mange med dårlig råd som bor i trekkfulle hus. Uten strømsparingstiltak vil de komme opp i samme krise igjen, sier MDGs Une Bastholm.

Flere grep

De viktigste tiltakene i strømpakken, utover direktestøtten på strømregningen, oppsummeres slik av SV og regjeringspartiene:

* Redusert elavgift (2,9 milliarder kroner), økt bostøtte (1,2 milliarder kroner), økt støtte til studenter (196 millioner kroner), økt støtte til kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp (400 millioner kroner), støtte til Enøk-tiltak gjennom Enova (100 millioner kroner), midlertidig tilskudd til veksthusnæringen (170 millioner kroner).