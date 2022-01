Guri Melby mener kunnskapsministeren svikter pandemi-elevene

NTB

Tidligere kunnskapsminister Guri Melby (V) mener hennes arvtaker Tonje Brenna (Ap) svikter elever som mister læring under coronapandemien.

– Igjen har vi levd med inngripende tiltak en stund. Det var rødt nivå i videregående helt fram til mandag og høyt sykefravær blant elever og lærere på alle trinn. Vi hører om plutselig økt frafall på enkelte skoler. Jeg frykter for konsekvensene det kan få for læring og psykisk helse om det ikke gjøres flere kompenserende tiltak nå, sier Guri Melby til VG.

Hun påpeker at Støre-regjeringen i budsjettavtalen kuttet 24 millioner til elever som hadde tapt læring på grunn av coronapandemien, som var foreslått i den avtroppende regjeringens budsjettforslag.

– Den nye kunnskapsministeren svikter pandemi-elevene, hevder Melby overfor avisen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna forklarer at kuttet på 24 millioner kom inn etter budsjettforhandlingene for å få rom til andre gode tiltak, og at det skjedde før spredningen av omikron satte fart.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener Støre-regjeringen er langt tydeligere enn den forrige regjeringen på at de dekker kostnadene kommunene har i pandemihåndteringen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

Brenna viser også til økte bevilgninger til kommunene i statsbudsjettet. Hun mener dagens regjering er langt tydeligere enn den forrige regjeringen på at de skal dekke kostnadene kommunene har i pandemihåndteringen.

– Nå fordeler vi 216 millioner kroner til kommunene, og kompenserer kommunene for deres utgifter til corona. Pandemiens konsekvenser for barn og unge må vi følge tett i lang tid fremover. Å bøte på konsekvensene løser vi ikke med et budsjett alene. Jeg vil selvfølgelig følge dette tett videre, sier hun til VG.